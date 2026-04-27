Segesta 2026 | la techno invade il tempio tra storia e musica

L'evento Segesta 2026, chiamato L'Aura Festival, si svolgerà il 1 e 2 maggio nel Parco Archeologico di Segesta. La manifestazione vedrà una fusione tra musica elettronica e siti storici, con una partecipazione limitata a 4.000 persone. L'organizzazione ha annunciato che l'accesso sarà contingentato per rispettare le normative di sicurezza e preservare l'area archeologica.

? Cosa sapere L'Aura Festival si terrà il 1 e 2 maggio 2026 al Parco Archeologico di Segesta.. L'evento limiterà la partecipazione a 4.000 persone per preservare l'integrità del sito storico.. Il Parco Archeologico di Segesta ospiterà l’Aura Festival il 1 e il 2 maggio 2026, trasformando l’area tra Calatafimi e il mare in un palcoscenico dove i ritmi elettronici incontreranno le colonne doriche del V secolo a.C. L’evento, che si svolgerà tra le vestigia monumentali del Tempio e il Teatro scavato nella roccia con vista sul Golfo di Castellammare, propone una fusione tra pietre millenarie e frequenze sintetiche. La manifestazione punta su una filosofia di lentezza consapevole, allontanandosi dalla frenesia dei grandi raduni commerciali per offrire un’esperienza intima e limitata a un massimo di 4.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Segesta 2026: la techno invade il tempio tra storia e musica Notizie correlate Senigallia tra rock e storia: Harley-Davidson invade la Rocca? Cosa sapere L'European Spring Rally Harley-Davidson si terrà a Senigallia dal 30 aprile al 2 maggio. Iron Maiden conquista San Siro: il metal invade il tempio del calcio? Cosa sapere Gli Iron Maiden suoneranno il 17 giugno 2026 allo Stadio San Siro di Milano.