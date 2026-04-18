ESCMID Global | Maternal RSV vaccination cuts infant hospitalisation risk by over 80% major UKHSA study finds

Uno studio condotto dall'UKHSA ha mostrato che la vaccinazione materna contro il RSV riduce il rischio di ospedalizzazione dei neonati di oltre l’80 per cento. La ricerca ha coinvolto un ampio numero di partecipanti e ha analizzato gli effetti della vaccinazione durante la gravidanza. I risultati sono stati presentati in un comunicato stampa proveniente da un evento internazionale e sono stati pubblicati recentemente. La notizia arriva in un momento di crescente attenzione verso le strategie di prevenzione per le infezioni respiratorie nei primi mesi di vita.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE MUNICH, April 18, 2026 PRNewswire — The largest real-world study of its kind, presented today at ESCMID Global 2026, shows that maternal vaccination against respiratory syncytial virus (RSV) reduces the risk of hospitalisation in young infants by over 80% when given at least two weeks before birth. RSV is a common virus that can cause severe respiratory illness in infants and young children, including lower respiratory tract infections (LRTIs) such as bronchiolitis and pneumonia. It is a leading cause of infant hospitalisation worldwide, with early-life infection linked to potential longer-term effects including recurrent wheeze or asthma, repeat hospital admissions and impaired lung health.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - ESCMID Global: Maternal RSV vaccination cuts infant hospitalisation risk by over 80%, major UKHSA study finds Notizie correlate Marshall Major IV a 39€: 80 ore di batteria e stile iconicoUn’offerta lampo ha trasformato il mercato dell’audio portatile: le cuffie Marshall Major IV, celebri per il loro stile inconfondibile e la lunga... La modella, oggi 57enne, è stata scelta come nuova Global Ambassador. Tutto quello che c'è da sapere su di lei, icona Anni 80 e 90 e sempre bellissimaLa modella 57enne è il nuovo volto della Maison, emblema – ieri come oggi – di una bellezza sofisticata e gentile, che non ha mai tradito se stessa... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tra passato e presente: i mali della sanità; Reza Pahlavi al Centro studi americani: Serve supporto esterno per liberare l’Iran; Gic 2026: Zanatta (Pilosio Srl), ‘qui in anteprima nostra piattaforma sospesa Flydeck’; Gic 2026: Marcantonini (Mct), ‘software con operatore Merlin porta Ai nelle costruzioni’. Maternal RSV Vaccine Slashes Infant Hospitalization RiskMaternal RSV vaccination cuts infant hospitalisation risk by over 80%, major UKHSA study finds(Saturday, 18 April 2026, Munich, Germany) The largest ... miragenews.com Maternal RSV vaccination cuts infant hospitalization risk by over 80%, major study findsRespiratory syncytial virus (RSV) is a common virus that can cause severe respiratory illness in infants and young children, including lower respiratory tract infections (LRTIs) such as bronchiolitis ... medicalxpress.com Agropoli protagonista al Seatrade Cruise Global di Miami con il progetto "Magna Graecia Coast to Coast". Scopri l'itinerario crocieristico esperienziale tra siti UNESCO e tradizioni - facebook.com facebook Dua Lipa è la nuova Global Ambassador di Nespresso e protagonista, accanto a George Clooney, della campagna Vertuo World, dove il caffè diventa un viaggio sensoriale tra innovazione, gusto e storytelling x.com