Omicidio di Fabio Ascione a Napoli presi i presunti killer | Ucciso per errore dopo un’altra sparatoria

Nella giornata di oggi, i sospetti hanno portato all'arresto di due persone ritenute responsabili dell'omicidio di Fabio Ascione a Napoli, avvenuto in seguito a una sparatoria. La vittima, considerata innocente, è stata uccisa per errore, secondo quanto si apprende. I funerali pubblici sono stati celebrati questa mattina nella chiesa di San Pietro e Paolo di Ponticelli, alla presenza di numerosi presenti.

Fabio Ascione era una vittima innocente. Stamane i funerali pubblici celebrati dal cardinale di Napoli, Domenico Battaglia, nella chiesa di San Pietro e Paolo di Ponticelli. Mentre nella notte la Dda di Napoli guidata da Nicola Gratteri ha fermato i suoi due presunti killer. Si tratta di due giovani, uno di 23 anni, nipote di un elemento di spicco del clan De Micco, l’altro minorenne, appena 17 anni. Per loro è stato disposto il fermo per l’omicidio del ventenne ucciso all’alba del 7 aprile da un colpo di pistol a al torace. Il primo, Francesco Pio Autiero, 23 anni, si è consegnato, accompagnato dall’avvocato Leopoldo Perone, ai carabinieri di Napoli-Poggioreale, mentre il secondo è stato preso nella notte dai militari.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Omicidio di Fabio Ascione a Napoli, presi i presunti killer: “Ucciso per errore dopo un’altra sparatoria” Napoli, svolta sull’omicidio di Fabio Ascione: due fermi, colpito per errore dopo una sparatoriaChi ha ucciso Fabio Ascione: la svolta nelle indagini Arriva una prima risposta, ancora parziale ma decisiva, sull’omicidio di Fabio Ascione, il... Ponticelli. Fabio Ascione ucciso per errore: “Il killer sarebbe un minorenne”Un nome cerchiato in rosso sul taccuino degli inquirenti, pochi elementi ma una pista investigativa che inizia a prendere forma. Due giovani, uno maggiorenne, nipote di un elemento di spicco del clan De Micco, e l' altro minorenne, sono stati sottoposti a fermo per l' omicidio di Fabio Ascione, il ventenne che all' alba dello scorso 7 aprile è stato ucciso da un colpo di pistola che lo ha rag - facebook.com facebook Parla il figlio di una vittima dei clan: "Qui non ci sono controlli" - Il commento dopo l'omicidio di Fabio Ascione: "Troppo facile reperire armi, i ragazzi si sentono liberi di fare quello che vogliono" @TgrRai x.com