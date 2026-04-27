Secondigliano omicidio di Raffaele Cinque | scattano tre arresti dopo due anni

Dopo due anni di indagini, sono stati eseguiti tre arresti riguardo all’omicidio di Raffaele Cinque avvenuto a Secondigliano all’alba del 2024. Le autorità hanno individuato e fermato sospetti collegati al fatto di sangue, portando avanti le indagini per chiarire le responsabilità. La vicenda aveva suscitato attenzione nella zona e ora si cerca di fare luce sui motivi e sugli eventuali collegamenti tra le persone coinvolte.

A due anni dai fatti, arriva una svolta nelle indagini sull’omicidio di Raffaele Cinque, avvenuto a Secondigliano all’alba del 2024. Nella giornata di oggi, la polizia di Stato ha dato esecuzione a un’operazione, coordinata dalla Procura di Napoli, che ha portato all’arresto di tre persone con precedenti penali, destinatarie di misure cautelari in carcere. Gli indagati, ritenuti appartenenti alla criminalità organizzata napoletana, sono accusati a vario titolo di omicidio aggravato e detenzione illegale di armi da fuoco, con l’aggravante del metodo mafioso. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbero coinvolti nell’uccisione del 50enne, considerato vicino al clan Contini.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Secondigliano, omicidio di Raffaele Cinque: scattano tre arresti dopo due anni Notizie correlate Omicidio di Raffaele Cinque, clan Contini, svolta nelle indagini dopo due anni: tre arresti a NapoliL'uomo, legato al clan Contini, fu ammazzato nel 2024 a Secondigliano, dentro casa sua. Valenzano, due arresti per l'omicidio mafioso di Danilo Abiuso: risolto cold case dopo 23 anniÈ di due arresti per omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Bari. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Napoli, tre arresti per l'omicidio di Raffaele Cinque: la vittima cercò scampo lanciandosi da una finestra; L'omicidio di Raffaele Cinque, arrestati tre pluripregiudicati; Raffaele Cinque, svolta nelle indagini a due anni dall'omicidio: tre arresti. L'agguato in stile Gomorra e la fuga dal balcone; Napoli, tre arresti per l’omicidio di Raffaele Cinque: si lanciò dal balcone dopo un agguato in casa. Omicidio di Raffaele Cinque, clan Contini, svolta nelle indagini dopo due anni: tre arresti a NapoliOmicidio risolto a Napoli. Dalle prime luci dell’alba, su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è in corso un'operazione della Polizia di Stato per notificare ordinanz ... fanpage.it Napoli, tre arresti per l’omicidio di Raffaele Cinque: si lanciò dal balcone dopo un agguato in casaDalle prime luci dell’alba, su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è in corso un’operazione della polizia. Arrestati tre pluripregiudicati, gravemente indiziati di ... napoli.repubblica.it Sono finiti in manette perché gravemente indiziati di #omicidio pluriaggravato, quello di Raffaele Cinque, avvenuto il 21 gennaio del 2024 a #Secondigliano. La vittima si lanciò dal balcone per sfuggire ai killer - facebook.com facebook