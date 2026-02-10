Valenzano due arresti per l' omicidio mafioso di Danilo Abiuso | risolto cold case dopo 23 anni
La polizia ha arrestato due uomini a Bari, chiudendo un caso aperto da 23 anni. Si tratta dell’omicidio di Danilo Abiuso, un delitto collegato alla mafia. Le forze dell’ordine sono riuscite a risolvere il cold case grazie a nuovi elementi raccolti con le indagini della DDA e dei Carabinieri. Ora si attende che la giustizia faccia il suo corso.
È di due arresti per omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Bari. I fatti risalgono al 14 novembre 2003, quando Danilo Abiuso, un giovane di 22 anni è stato ucciso a Valenzano. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, dopo 23 anni di indagini. Le indagini e la svolta nel cold case Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è frutto di un lungo lavoro investigativo coordinato dalla Procura della Repubblica – DDA – di Bari. Le indagini, sviluppate in più fasi dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri, hanno incluso servizi di osservazione, pedinamenti e attività tecniche, oltre al contributo fondamentale delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Approfondimenti su Valenzano Danilo Abiuso
Risolto un cold case di 22 anni fa: 3 arresti a Palermo
Cold case di ‘ndrangheta, cinque spari per il narcos a Rho: 6 arresti dopo 25 anni. Nell’inchiesta anche i vertici del Consorzio mafioso in Lombardia
Ultime notizie su Valenzano Danilo Abiuso
Valenzano, due arresti per l'omicidio mafioso di Danilo Abiuso: risolto cold case dopo 23 anniDue persone arrestate a Bari per omicidio mafioso: risolto un cold case di 23 anni grazie alle indagini dei Carabinieri e della DDA. virgilio.it
Valenzano, in due arrestati dopo 23 anni per l'omicidio di Danilo Abiuso: sono membri del clan Di CosolaLe accuse nei confronti degli indagati sono di omicidio aggravato dalle modalità mafiose e dalla premeditazione ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Danilo Abiuso, ucciso nel 2003 a Valenzano. Sviluppi sull'omicidio, dopo 23 anni. Sarebbe in corso da questa notte un'operazione dei Carabinieri provinciali di Bari, per arrestare i presunti responsabili di quel omicidio. - facebook.com facebook
Valenzano, dopo 23 anni ci sono degli arresti per la morte di Danilo Abiuso: fu omicidio di mafia x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.