Valenzano due arresti per l' omicidio mafioso di Danilo Abiuso | risolto cold case dopo 23 anni

La polizia ha arrestato due uomini a Bari, chiudendo un caso aperto da 23 anni. Si tratta dell’omicidio di Danilo Abiuso, un delitto collegato alla mafia. Le forze dell’ordine sono riuscite a risolvere il cold case grazie a nuovi elementi raccolti con le indagini della DDA e dei Carabinieri. Ora si attende che la giustizia faccia il suo corso.

È di due arresti per omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Bari. I fatti risalgono al 14 novembre 2003, quando Danilo Abiuso, un giovane di 22 anni è stato ucciso a Valenzano. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, dopo 23 anni di indagini. Le indagini e la svolta nel cold case Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è frutto di un lungo lavoro investigativo coordinato dalla Procura della Repubblica – DDA – di Bari. Le indagini, sviluppate in più fasi dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri, hanno incluso servizi di osservazione, pedinamenti e attività tecniche, oltre al contributo fondamentale delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

