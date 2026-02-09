Premio letterario Insieme si cresce | annunciata la giuria della seconda edizione

La libreria Libriotheca di Aversa e l’Agenzia Grasso hanno annunciato chi giudicherà i lavori nella seconda edizione del Premio Letterario “Insieme si cresce”. La giuria è composta da professionisti e appassionati che valuteranno le opere dei giovani scrittori in questa nuova edizione, pronta a portare avanti l’iniziativa dedicata alla promozione della scrittura tra i più giovani.

Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, chiamati a partecipare con racconti inediti in lingua italiana, a tema libero, mai pubblicati in alcun formato, cartaceo o digitale. Gli elaborati dovranno avere un’estensione compresa tra 3.000 e 5.500 parole. La scadenza per l’invio delle opere è fissata al 28 febbraio 2026 alle ore 24.00. A presiedere la giuria sarà il professor Giuseppe Limone, filosofo e autore di primo piano nel panorama culturale italiano, che guiderà i lavori di valutazione con autorevolezza e rigore critico. Nel ruolo di Giurato d’Onore parteciperà lo scrittore Pino Imperatore, apprezzata voce della narrativa contemporanea, da sempre impegnato nella promozione della lettura e nella valorizzazione dei nuovi talenti.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Libriotheca Giuria Libriotheca annuncia la II edizione del premio letterario “Insieme si cresce” "Caltagirone Short FilmFest", annunciata la giuria della quarta edizione La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Libriotheca Giuria Argomenti discussi: Aversa, Insieme si cresce: Libriotheca avvia iscrizioni per il premio letterario dedicato alle scuole; Al via la prima edizione del concorso letterario 'Insieme liberi di volare' promossa dall’Associazione Insieme si può ODV; Quasi una vita, gli 80 anni del Premio Strega; CONCORSO LETTERARIO INSIEME LIBERI DI VOLARE. Aversa, Insieme si cresce: Libriotheca avvia iscrizioni per il premio letterario dedicato alle scuoleAversa (Caserta) – Definita la composizione della giuria della seconda edizione del Premio letterario Insieme si cresce, iniziativa promossa dalla libreria ... pupia.tv Via al premio letterario nazionale ‘Vite alla pari’: il progetto si estende a una campagna per abbattere il gender gapNo 5 Gen 4 Equality nasce per accorciare la distanza salariale, coinvolgendo lettori e istituzioni in un movimento con al centro il rispetto ... luccaindiretta.it Al Palazzo Sersanti premiazione Premio Letterario Gordi e Mina, oggi pomeriggio Siamo la scuola che ha mandato più racconti in assoluto e abbiamo vinto un corso di formazione! facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.