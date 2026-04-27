Seconda categoria | i ragazzi di Troccoli si aggiudicano lo spareggio con i gol di Costa e Brusciano Boma Fellegara promosso in Prima Atletic ko davanti a 600 spettatori

Nella seconda categoria, i giovani della squadra di Troccoli hanno vinto lo spareggio grazie ai gol di Costa e Brusciano. La squadra di Boma Fellegara è stata promossa in Prima divisione, mentre l’Atletic Montagna ha subito una sconfitta davanti a circa 600 spettatori. La partita si è conclusa con un risultato di 2-0 a favore dei padroni di casa, che hanno schierato Gualandri, Rabitti, Anceschi e altri giocatori in campo.

BOMA FELLEGARA 2 ATLETIC MONTAGNA 0 BOMA FELLEGARA: Gualandri, Rabitti, Anceschi, Buontempi (65’ Prati), Bondavalli, Costa, Corradini, Mateo Koni (70’ Maramotti), Busciano (62’ Rivi), Shpijati, Dotti (85’ Stefani). A disp.: Menozzi, Baroni, Glenis Koni, Canovi, Incerti. All.: Troccoli. ATLETIC PROGETTO MONTAGNA: Briglia, Riolo, Matteo Paganelli (70’ Farris), Riccardo Paganelli (80’ Mattioli), Bucci, Fantini, Favali (62’ Cilloni), Tessitori (62’ Tchoudjeu), Kessabi, Ruggi, Bertolani (60’ Sironi). A disp.: Croppi, Rabotti, Mjekra, Gatti. All.: Versari. Arbitro: Baldelli di Reggio. Reti: 55’ Costa; 62’ Brusciano. Esce alla distanza il Boma Fellegara che si aggiudica all’inglese lo spareggio con l’ Atletic Progetto Montagna, salendo in Prima categoria.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Seconda categoria: i ragazzi di Troccoli si aggiudicano lo spareggio con i gol di Costa e Brusciano. Boma Fellegara promosso in Prima. Atletic ko davanti a 600 spettatori Notizie correlate Leggi anche: Prima e Seconda categoria - Gironi "A» e "B». Ecco tutti i gol delle lucchesi Seconda categoria: vince davanti al pubblico amico contro la capolista ed esce dai guai. Il Trecastelli deve ancora sudsarsela. Ankon Dorica ko, impresa della Nuova SiroleseL’impresa della giornata nella ventiquattresima giornata di Seconda Categoria è quella della Nuova Sirolese, che allontana sensibilmente la zona... Contenuti di approfondimento Si parla di: Scheda squadra Boma Fellegara; Seconda categoria, ultimi 90 minuti!.