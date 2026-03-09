Nella Prima Categoria, Girone A, l’Atletico Lucca ha battuto il Calci grazie ai gol di Secchi e Centoni. Il Piazza 55 ha vinto contro la Fivizzanese con un gol di Grandini, mentre il Pieve Fosciana, con Lazzari, ha conquistato la vittoria sul campo del Capannori. Sono state registrate tutte le marcature delle squadre lucchesi in questa giornata di campionato.

Prima Categoria - Girone "A". L’Atletico Lucca, grazie Secchi e Centoni, batte il Calci. Vittoria anche per il Piazza "55", con Grandini, sulla Fivizzanese, mentre il Pieve Fosciana (con Lazzari) espugna il campo del Capannori. Pareggio per la Folgor Marlia, con Biagi, con il Capezzano Pianore. Non è bastato Baroncini al Porcari, uscito sconfitto contro il Romagnano e Pazzaglia ed Edoardo Giusti al Corsagna che ha perso contro la Torrelaghese. Nel girone "B" sconfitta interna per il Marginone. Seconda categoria - Girone "B". Vittoria per il San Macario Oltreserchio con Romanini, Bertilacchi, Pieruccini e doppietta di Rosati sul Valfreddana che ci ha provato con Rossi e Bertoncini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima e Seconda categoria - Gironi "A» e "B». Ecco tutti i gol delle lucchesi

