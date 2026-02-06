Il gabbiano | lo spettacolo con Giuliana De Sio e Filippo Dini in scena al Teatro Biondo

Al Teatro Biondo di Palermo, Giuliana De Sio e Filippo Dini portano in scena “Il gabbiano”. Lo spettacolo, tratto dal capolavoro di Anton Chekhov, mette in evidenza i conflitti e le tensioni di una società che sembra stare per crollare. La rappresentazione si concentra sui personaggi, portando in scena emozioni forti e un’interpretazione intensa. La scena si riempie di vita grazie alle performance dei due attori, che danno nuova voce a un classico senza tempo.

Scene e costumi, in stile contemporaneo, sono firmati rispettivamente da Laura Benzi e Alessio Rosati, le luci sono di Pasquale Mari e le musiche di Massimo Cordovani. Repliche fino all’8 febbraio. La storia de Il gabbiano è nota: un gruppo di persone di diverse età, collegate tra loro da vincoli di parentela e non, si riunisce in una casa di campagna in riva a un lago nel tentativo di fuggire al grigiore del proprio destino. Fra le diverse storie che si intersecano emerge con prepotenza la vicenda del giovane Kostja, che desidera risollevarsi da quel grigiore attraverso l’arte della scrittura, sostenuto e infiammato dall’amore per la sua coetanea Nina, che sogna didiventare attrice, e fomentato dal tentativo di opporsi con veemenza e passione alla madre, la famosa attrice Irina Arkadina, fidanzata con Trigorin, un importante scrittore assai più giovane di lei.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Palermo TeatroBiondo

Dal 21 gennaio al 1 febbraio, al Teatro Mercadante, Giuliana De Sio e Filippo Dini portano in scena

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Palermo TeatroBiondo

Argomenti discussi: IL gabbiano (spettacolo fuori abbonamento); Il gabbiano, al Mercadante Dini proietta ?echov nel nostro tempo insicuro; Giuliana De Sio e Filippo Dini protagonisti de ''Il gabbiano'' al Teatro Biondo di Palermo; ?echov al Giglio. Giuliana De Sio verso il sold out.

IL gabbiano (spettacolo fuori abbonamento)Lo spettacolo Il Gabbiano, in scena al Teatro Biondo di Palermo, offre una nuova interpretazione del dramma di ?echov. Diretto da Filippo Dini, il racconto esplora le dinamiche di un gruppo di perso ... mentelocale.it

‘Il gabbiano’ al Teatro BiondoGiuliana De Sio e Filippo Dini in scena a Palermo dal dal 4 all’8 febbraio Riceviamo e pubblichiamo. Giuliana De Sio e Filippo Dini sono i protagonisti de ‘Il gabbiano’ di Anton ?echov, per la regia d ... expartibus.it

Be Sicily Mag. . Giuliana De Sio e Filippo Dini danno voce e corpo a “Il gabbiano” di Anton Cechov. Lei è Irina Arkadina, lui Boris Trigorin, sotto la regia dello stesso Dini. Un grande classico che si fa specchio della società contemporanea e torna a vivere sul p facebook