Se l’egoismo o menefreghismo distrugge il territorio

Una recente ordinanza emessa nel comune di Fiumicino mira a prevenire il rischio di incendi sul territorio. La decisione, firmata dall’amministrazione locale, si concentra su misure specifiche di sicurezza e controllo, evidenziando un problema di gestione e attenzione collettiva. La misura rappresenta anche un intervento pratico, volto a tutelare ambienti e residenti, in un contesto di crescente preoccupazione per rischi naturali e umani.

L’ordinanza firmata a Fiumicino per prevenire il rischio incendi non è solo un atto amministrativo, ma la certificazione di un fallimento sociale che dovrebbe farci riflettere profondamente. Quando un’amministrazione è costretta a mettere nero su bianco il divieto di gettare mozziconi o di accendere fuochi vicino alla vegetazione, sta essenzialmente cercando di arginare con la legge quello che dovrebbe essere garantito dal semplice buonsenso. Eppure, ogni anno, ci ritroviamo a guardare il cielo che si oscura per il fumo, consapevoli che dietro quasi ogni rogo non c’è la fatalità, ma la mano di qualcuno che ha pensato che il proprio interesse o la propria pigrizia valessero più della sicurezza collettiva.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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