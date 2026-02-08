Legge sulla montagna via libera ai nuovi criteri | incentivi per docenti e scuole nei 3.715 comuni beneficiari ELENCO
La Conferenza unificata ha dato il via libera ai nuovi criteri per la legge sulla montagna. Sono 3.715 i comuni che potranno ricevere incentivi, esclusi Roma e Bologna. Ora si aspetta di capire quanto e come verranno distribuiti i fondi, con benefici destinati a scuole e docenti nelle zone più remote.
La Conferenza unificata sblocca la Legge sulla montagna: approvati i criteri per classificare i 3.715 comuni beneficiari, esclusi Roma e Bologna. In arrivo incentivi per i docenti, basati su altitudine e pendenza. Calderoli esulta per l'intesa, ma l'Uncem attacca: "Un inutile caos".
Legge sulla montagna e punteggio aggiuntivo per docenti e ATA: individuati circa 2.800 comuni. Manca ancora il decreto
È in fase di definizione il decreto relativo alla legge sulla montagna, che include circa 2.
