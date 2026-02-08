Legge sulla montagna via libera ai nuovi criteri | incentivi per docenti e scuole nei 3.715 comuni beneficiari ELENCO

La Conferenza unificata ha dato il via libera ai nuovi criteri per la legge sulla montagna. Sono 3.715 i comuni che potranno ricevere incentivi, esclusi Roma e Bologna. Ora si aspetta di capire quanto e come verranno distribuiti i fondi, con benefici destinati a scuole e docenti nelle zone più remote.

