Legge sulla montagna via libera ai nuovi criteri | incentivi per docenti e scuole nei 3.715 comuni beneficiari

La Conferenza unificata ha dato il via libera ai nuovi criteri della Legge sulla montagna. Ora si sa quali sono i 3.715 comuni che potranno ricevere incentivi, escludendo Roma e Bologna. Le risorse saranno destinate a docenti e scuole nei territori montani, puntando a migliorare i servizi e le condizioni di vita in queste zone. La decisione arriva dopo mesi di attese e discussioni tra enti locali e governo.

La Conferenza unificata sblocca la Legge sulla montagna: approvati i criteri per classificare i 3.715 comuni beneficiari, esclusi Roma e Bologna. In arrivo incentivi per i docenti, basati su altitudine e pendenza. Calderoli esulta per l'intesa, ma l'Uncem attacca: "Un inutile caos".

