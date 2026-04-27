A Bologna, si registrano nuove occupazioni scolastiche dopo le proteste legate al corteo della Liberazione. Questa volta, anche il liceo Sabin è stato occupato, aggiungendosi al già occupato liceo Minghetti. Le ragioni indicate dagli studenti riguardano la presenza di una ciclabile all’interno dell’istituto e l’introduzione di un progetto di educazione sessuale. La situazione ha generato discussioni tra studenti, insegnanti e genitori.

Bologna, 25 aprile 2026 – E’ un periodo di grande agitazione a Bologna, dopo la polemiche che sono seguite al corteo della Liberazione, ora arriva la notizia di nuove occupazioni nelle scuole: anche liceo Sabin, dopo il Minghetti. La decisione dell’assemblea degli studenti. La decisione è stata assunta dagli studenti al termine dell'assemblea plenaria di questa mattina. A renderlo noto è il collettivo Sabin attraverso i suoi canali social. Le ragioni: pista ciclabile all’interno del liceo. l progetto di una pista ciclabile all'interno del perimetro del liceo Sabin in via Matteotti a Bologna sta incontrando forti resistenze. Studenti, docenti e dirigenza scolastica hanno espresso preoccupazioni per la sicurezza, l'esodo e l'accesso ai soccorsi, lanciando una raccolta firme contro l'ipotesi di passaggio nel corsello interno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scuola, occupato il Sabin di Bologna. Perché? “La ciclabile all’interno e l’educazione sessuale”

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