Irene Manzi, responsabile scuola del Partito Democratico, ha parlato di proposte concrete per migliorare l’educazione nelle scuole. Ha chiesto più libri gratuiti, mense e biblioteche scolastiche. Sull’educazione sessuale, ha detto che serve insegnare senza censura. Durante la trasmissione Tre domande a, ha spiegato le sue idee e risposto alle domande di Francesco Bunetto.

Irene Manzi, responsabile scuola del Partito Democratico, è intervenuta nel format Tre domande a, a cura di Francesco Bunetto. L’intervista ha toccato tre ambiti cruciali: il caro libri, la povertà educativa e il dibattito sull’educazione affettiva nelle scuole. Il punto di vista del PD si muove lungo una linea chiara: rafforzare gli strumenti pubblici, ampliare l’accesso e non lasciare indietro nessuno. L'articolo Irene Manzi (PD): “Libri gratuiti, più mense e biblioteche scolastiche”. Sull’educazione sessuale a scuola dice, “serve educazione, non censura”. Tre domande a . .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Irene Manzi PD

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Irene Manzi PD

Argomenti discussi: Libri, Manzi: poesia Chechile ci riporta al dolore del Covid; Manzi (Pd), Istat conferma, asili nido ancora sotto target Ue; Volto Meloni in un affresco dopo restauro in basilica di Roma, Pd chiede intervento Giuli; Manzi-Curti (Pd), 'governo dia certezze su golden power per Api Falconara'.

Libri, Manzi: poesia Chechile ci riporta al dolore del CovidRoma, 30 gen - Dalla pandemia sono passati sei anni, che sembrano un orizzonte temporale amplissimo ma è giusto e necessario ricordarci quello che abbiamo vissuto anche di fronte a tentativi di rileg ... 9colonne.it

Scuola: Manzi (Pd), 'caro libri è emergenza ma in manovra non c'è traccia'Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Mentre il ministro Valditara è concentrato su riforme ideologiche e oscurantiste, in Italia esiste una grande emergenza scolastica. Il 90% degli edifici scolastici è privo ... iltempo.it

La responsabile nazionale scuola del Pd, Irene Manzi, ha presentato alla Camera la terza interrogazione sulla Carta del docente. x.com

Presentato il suo libro "Le foglie non cadono mai uguali" su impulso della deputata democrat Irene Manzi facebook