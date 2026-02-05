Irene Manzi PD | Libri gratuiti più mense e biblioteche scolastiche Sull’educazione sessuale a scuola dice serve educazione non censura Tre domande a …

Irene Manzi, responsabile scuola del Partito Democratico, ha parlato di proposte concrete per migliorare l’educazione nelle scuole. Ha chiesto più libri gratuiti, mense e biblioteche scolastiche. Sull’educazione sessuale, ha detto che serve insegnare senza censura. Durante la trasmissione Tre domande a, ha spiegato le sue idee e risposto alle domande di Francesco Bunetto.

Irene Manzi, responsabile scuola del Partito Democratico, è intervenuta nel format Tre domande a, a cura di Francesco Bunetto. L’intervista ha toccato tre ambiti cruciali: il caro libri, la povertà educativa e il dibattito sull’educazione affettiva nelle scuole. Il punto di vista del PD si muove lungo una linea chiara: rafforzare gli strumenti pubblici, ampliare l’accesso e non lasciare indietro nessuno. L'articolo Irene Manzi (PD): “Libri gratuiti, più mense e biblioteche scolastiche”. Sull’educazione sessuale a scuola dice, “serve educazione, non censura”. Tre domande a . .🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

