Sabin dice no alla pista ciclabile all’interno del corsello del liceo | oltre 1.000 firme raccolte tra studenti genitori prof e tecnici

A Bologna, in pochi giorni, più di mille persone hanno firmato per bloccare la proposta di creare una pista ciclabile nel corsello del liceo Sabin. Studenti, genitori, docenti e tecnici si sono uniti contro l’idea, chiedendo che si trovi un’altra soluzione. La polemica è aperta e le firme continuano ad aumentare.

Bologna, 12 febbraio 2026 - Sono oltre mille le firme, raccolte in una manciata di giorni, per dire no alla futura pista ciclabile all'interno del corsello del liceo Sabin. A firmare la petizione, genitori («furenti»), prof, segretarie, tecnici e studenti del liceo di via Matteotti. Un no che non è campato per aria né per forme di pregiudizio verso le ciclabili, ma è dato da oggettivi motivi di incompatibilità tra chi pedala e l'area scolastica. Motivi di accesso alle uscite di sicurezza, di eventuale transito dei mezzi di soccorso, vie di fuga e, su tutti, di sicurezza poiché la pista obbligherebbe il liceo a tenere aperto il cancellone h 24.

