Tre insegnanti della WMS di Vienna stanno svolgendo un'attività di osservazione e collaborazione presso l'istituto Colozza di Campobasso. L'iniziativa rientra in un progetto di scambio tra le due scuole, con l'obiettivo di condividere metodi didattici e pratiche educative. La visita si inserisce in un programma di collaborazione internazionale volto a promuovere l'innovazione nelle metodologie di insegnamento.

? Cosa sapere Tre docenti della WMS di Vienna effettuano job shadowing presso l'istituto Colozza di Campobasso.. Lo scambio pedagogico tra Austria e Molise promuove l'innovazione didattica e la cooperazione europea.. Tra il 21 e il 23 aprile, tre docenti della WMS di Vienna hanno partecipato a un programma di Job Shadowing presso l’istituto Colozza di Campobasso, trasformando le aule cittadine in un laboratorio di confronto pedagogico internazionale. L’iniziativa, che ha coinvolti i professionisti dell’istituto austriaco e il corpo docente della scuola campobassana, si è concentrata sull’osservazione diretta delle attività didattiche. Durante le tre giornate di scambio, gli ospiti viennesi si sono immersi nella quotidianità scolastica locale, seguendo con attenzione lo svolgimento di lezioni e laboratori pratici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuola e innovazione: Campobasso e Vienna si incontrano in aula

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