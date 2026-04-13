Montesarchio | scuola e imprese si incontrano per il Made in Italy

Mercoledì 15 aprile alle 9:00 si terrà nella sala consiliare del Comune di Montesarchio un incontro tra rappresentanti delle scuole e delle imprese locali. L'evento si concentrerà sulla collaborazione tra l’istituzione scolastica e il settore produttivo, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra formazione e attività economica nel territorio. La riunione è aperta ai soggetti interessati e mira a promuovere iniziative condivise nel settore del Made in Italy.

Mercoledì 15 aprile, alle ore 9:00, la Sala consiliare del Comune di Montesarchio ospiterà un incontro strategico che mette al centro il legame tra istruzione e tessuto produttivo locale. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e il Liceo del Made in Italy E. Fermi, celebra la terza edizione della Giornata Nazionale del Made in Italy, una ricorrenza che coincide con l’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci. Il dialogo tra formazione scolastica e realtà industriali del territorio. L’appuntamento previsto per mercoledì mattina non si limita a una celebrazione simbolica, ma si configura come un ponte operativo tra le nuove generazioni e il mondo del lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montesarchio: scuola e imprese si incontrano per il Made in Italy Napoli: giovani e Made in Italy si incontrano per il futuroNel cuore pulsante di Napoli, presso la Stazione Marittima, si sta svolgendo un incontro cruciale che ridefinisce il rapporto tra giovani talenti e... Energia e Cina, il piano made in Italy per salvare le impreseAl Mimit prima il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, poi il vicepresidente della Commissione europea hanno tracciato la rotta per blindare...