Scossa di terremoto paura tra la popolazione | Sciame sismico in atto

Un terremoto ha colpito nuovamente la zona, causando timore tra i residenti che hanno riferito di aver sentito un forte boato e di aver percepito il suolo muoversi sotto di loro. Si tratta di uno scossone che si aggiunge a una serie di eventi sismici in corso, con alcune persone che hanno riferito di aver visto oggetti tremare e di aver avvertito una sensazione di instabilità. Al momento, non ci sono segnalazioni di danni o feriti.

Il suolo ha sussultato ancora una volta sotto i piedi di chi abita quelle terre antiche, portando con sé quel rombo cupo che sembra risalire direttamente dalle viscere del mondo. In un istante, la quiete di una mattinata ordinaria è stata infranta da una vibrazione profonda, un brivido geologico che ha attraversato le case e fatto oscillare i vetri, ricordando a tutti che la superficie su cui camminiamo è solo un sottile velo sopra forze titaniche. La memoria collettiva di chi vive lungo queste coste si è riattivata immediatamente, evocando quel misto di timore e rassegnazione che accompagna ogni evento tellurico. Non è stato un episodio...🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Scossa di terremoto, paura tra la popolazione: “Sciame sismico in atto” TERREMOTO IN ITALIA: 10 SCOSSE IN POCHE ORE. SCIAME SISMICO IN CORSO Notizie correlate Terremoto, nuova forte scossa: paura sull’isola dopo lo sciame sismicoUna nuova scossa di terremoto ha colpito l’isola di Creta, riaccendendo la paura in una zona già interessata da una intensa attività sismica nelle... Leggi anche: Nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.5 avvertita dalla popolazione Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Terremoto oggi in Grecia: scossa a Creta dopo il forte sisma di ieri; Terremoto nella notte nei Campi flegrei: paura per i cittadini; Forte scossa di terremoto di magnitudo 5.8 colpisce Creta: tremori avvertiti in tutto il Mar Egeo; Doppia scossa nel Messinese e paura sull’Etna. Terremoto, nuova forte scossa: paura sull’isola dopo lo sciame sismicoUna nuova scossa di terremoto ha colpito l’isola di Creta, riaccendendo la paura in una zona già interessata da una intensa attività sismica nelle ultime ore. thesocialpost.it Violenta scossa di terremoto registrata all'alba: epicentro e magnitudoIl terremoto ha colpito la costa meridionale dell’isola di Creta vicino a Ierapetra alle 5.18 ora italiana: al momento non ci sarebbero vittime né danni. notizie.it Una scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi, ma non è stata avvertita dalla popolazione - facebook.com facebook