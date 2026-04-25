Terremoto nuova forte scossa | paura sull’isola dopo lo sciame sismico

Una nuova forte scossa di terremoto si è verificata sull’isola di Creta, aggiungendosi a una serie di eventi sismici che hanno interessato la zona nelle ultime ore. La scossa si è avvertita chiaramente tra la popolazione locale, che aveva già vissuto momenti di apprensione a causa delle precedenti scosse. Non ci sono ancora notizie di danni significativi o feriti, ma la terra continua a tremare nell’area.

Una nuova scossa di terremoto ha colpito l’isola di Creta, riaccendendo la paura in una zona già interessata da una intensa attività sismica nelle ultime ore. Il sisma, registrato oggi intorno alle 19:49 GMT, le 21:50 in Italia, ha raggiunto una magnitudo di 5.2 ed è stato rilevato dal Centro di ricerca tedesco per le geoscienze (GFZ). Secondo i dati preliminari, il terremoto ha avuto un epicentro localizzato nel sud-est dell’isola, in mare aperto, a una profondità di circa 10 chilometri. Le coordinate individuate — 34,73 gradi di latitudine nord e 25,94 gradi di longitudine est — collocano l’evento in una delle aree più sismicamente attive dell’Egeo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Terremoto, nuova forte scossa: paura sull’isola dopo lo sciame sismico Palermo: forte scossa di terremoto tra Calabria e Sicilia Notizie correlate Leggi anche: Scossa nella notte: continua lo sciame sismico dopo il terremoto più forte Leggi anche: Creta, nuova scossa di 4.6: sciame sismico senza sosta sull’isola Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Terremoto oggi in Grecia: scossa a Creta dopo il forte sisma di ieri; Terremoto di magnitudo 7.7 in Giappone, scatta allerta tsunami. Agenzia meteo: Possibile nuova forte; Terremoto Nuova Zelanda, forte scossa tra l’Isola Settentrionale e le Kermadec | DATI e MAPPE; Terremoto di magnitudo 4.6 al largo del sud di Creta. Due scosse di terremoto al largo della costa di Creta, nessuna vittimaIl primo sisma è stato rilevato alle 6:18 ora locale a una profondità di 12 chilometri. La seconda di magnitudo 5 (ANSA) ... ansa.it Grecia, nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.6 al largo del sud di CretaUn terremoto di magnitudo 4.6 ha fatte tremare la terra nel sud-est della isola greca di Creta. Lo riporta il sito dell'Ingv, l'Istituto nazionale di geologia e vulcanologia. Il sisma, registrato alle ... tg24.sky.it Terremoto di magnitudo 4.9 colpisce Creta: monitoraggio della zona sismica in Grecia | DATI e MAPPA - facebook.com facebook Terremoto nel mondo del calcio: il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca #Rocchi è indagato a Milano. L'ipotesi è di concorso in frode sportiva Servizio di Maxia Zandonai : @TgrRaiLombardia x.com