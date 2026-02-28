Nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei scossa di magnitudo 3.5 avvertita dalla popolazione

Oggi ai Campi Flegrei si è verificato un nuovo sciame sismico con una scossa di magnitudo 3.5 registrata intorno alle ore 10. La popolazione ha avvertito il movimento, che si aggiunge a una serie di eventi sismici recenti nella zona. Non ci sono ancora notizie di danni o feriti legati a questa nuova attività sismica.

Nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata intorno alle ore 10.20 di oggi. La scossa è stata registrata nella zona della Solfatara a Pozzuoli, in provincia di Napoli. A localizzare e registrare il terremoto è stata la Sala Operativa Ingv-Osservatorio vesuviano di Napoli. L’epicentro è stato registrato a una profondità di 3 km. La scossa è stata avvertita dalla popolazione. Una successiva scossa, di magnitudo 2,3, si è verificata dopo appena 3 minuti dalla prima, Al momento non si segnalano danni. Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, è intervenuto su Facebook spiegando che “il Comune è già pienamente operativo con tutte le procedure previste in questi casi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sciame sismico ai Campi Flegrei, una scossa di magnitudo 2.6E’ in corso un nuovo sciame sismico nella zona dei Campi Flegrei: lo rende noto il Comune di Pozzuoli sui suoi canali social.

Nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei

