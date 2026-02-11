Scopri i segreti più incredibili di Storia e Misteri 2026

“Storia e Misteri” torna nel 2026 con un’edizione che promette di sorprendere il pubblico. La trasmissione porta gli spettatori in viaggi tra enigmi storici e spiritualità antica, attraversando l’Indonesia, l’India, Israele e l’Europa. Due protagonisti d’eccezione guidano le avventure, svelando segreti nascosti tra templi antichi e misteri irrisolti.

L'edizione 2026 porta il pubblico tra enigmi storici, templi arcani, viaggi estremi e spiritualità antica, con avventure dall'Indonesia all'India fino a Israele e all'Europa, guidate da due protagonisti d'eccezione. Spazio alla cultura, ma anche al fascino dell'esplorazione in territori lontani, esotici e pieni di suggestione. L'edizione 2026 di " Storia e Misteri " vive un momento di grande energia e coinvolgimento. Il format nasce grazie al lavoro dell'archeologo e giornalista Aristide Malnati e della documentarista e giornalista Virginia Reniero, che guidano il pubblico attraverso i più grandi interrogativi della storia, anche legati a civiltà remote e misteriose, fino a scenari naturali immensi, tradizioni antiche e spiritualità vibranti.

