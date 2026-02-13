Varese la Guardia di Finanza scopre una bisca clandestina | le immagini del blitz

Varese, la Guardia di Finanza ha scoperto una bisca clandestina nascosta in un’associazione sportiva dilettantistica senza autorizzazioni, dove si svolgevano tornei di poker quasi ogni giorno e con le caratteristiche del gioco d’azzardo, come mostrano le immagini del blitz.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Varese, nell’ambito di un’attività mirata al contrasto del gioco illegale, hanno individuato un’associazione sportiva dilettantistica, priva di autorizzazione, nei cui locali venivano praticati tornei di poker, a cadenza pressoché giornaliera, aventi le connotazioni del gioco d’azzardo. L’attività, condotta dalla Compagnia di Gallarate, è stata avviata attraverso l’analisi di contesto del territorio che aveva fatto emergere un’anomala e rilevante presenza, nelle ore serali e notturne, soprattutto il sabato e la domenica, di persone che permanevano presso l’associazione per poi andare via alle prime luci dell’alba. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Gallarate (Varese), 13 febbraio 2026 – La Guardia di Finanza ha scoperto una bisca clandestina di poker nascosta nella sede di un’associazione sportiva, motivata da segnalazioni di attività sospette e denunce di giochi d’azzardo non autorizzati.

