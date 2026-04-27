Scontro tra un bus che non si ferma e un' auto all' incrocio tra viale Gabriele d' Annunzio e via Italica a causa del restringimento FOTO

Lunedì 27 aprile, alle ore 11, un incidente si è verificato all’incrocio tra viale Gabriele d’Annunzio e via Italica a Pescara. Un bus, che non si è fermato, ha avuto uno scontro con un’auto, in un punto dove da settimane si segnalano rischi di incidenti a causa di un restringimento della carreggiata. La zona è quella di Porta Nuova, già oggetto di preoccupazioni da parte di residenti e lavoratori.

Il rischio incidenti all'incrocio tra viale Gabriele d'Annunzio e via Italica, che da settimane viene paventato da chi abita e lavora nella zona di Porta Nuova a Pescara, si è concretizzato intorno alle ore 11 di lunedì 27 aprile.Nel sinistro sono stati coinvolti un'automobile, una Ford Fiesta.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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