Incidente a Piossasco | scontro tra auto e bus all' incrocio conducente e quattro ragazzi in ospedale

Un incidente si è verificato questo pomeriggio a Piossasco, all’incrocio tra via Susa e via Rivalta. Un’auto e un bus si sono scontrati, causando diversi feriti. Il conducente dell’auto e quattro ragazzi sono stati portati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e mettere in sicurezza la zona. Le cause dello scontro sono ancora da chiarire.

Un incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 febbraio 2026, all'incrocio tra via Susa (l'ex statale 589) e via Rivalta a Piossasco. A scontrarsi sono stati un bus della ditta Cavourese, che trasportava a casa studenti usciti dalle scuole della zona, e un'auto. L'autista del mezzo pubblico e quattro ragazzi sono stati trasportati in ambulanza dai sanitari del 118 Azienda Zero negli ospedali di Rivoli e San Luigi di Orbassano. Nessuno di loro è in condizioni gravi e verranno verosimilmente dimessi in giornata. I rilievi sull'incidente sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale, che indagano sulla dinamica dell'accaduto.

