Scontro tra una moto e un' auto all' incrocio tra viale d' Annunzio e via Colonna ferito un ragazzo FOTO
Un incidente si è verificato questa mattina all’incrocio tra viale d’Annunzio e via Colonna, a Pescara. Una motocicletta e un’auto si sono scontrate, provocando il ferimento di un ragazzo che si trovava sulla moto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, che hanno portato il giovane in ospedale. Le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente.
Un incidente stradale si è verificato in viale Gabriele d'Annunzio all'incrocio con via Colonna nella zona di Porta Nuova a Pescara.A scontrarsi, intorno alle ore 9:30, sono state una motocicletta in sella alla quale c'era un ragazzo, e un'automobile, una Toyota Aigo guidata da una ragazza.🔗 Leggi su Ilpescara.it
