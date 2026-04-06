Impatto tra auto e moto sulla Provinciale 17 | due feriti uno è grave

Nel tardo pomeriggio di oggi, 6 aprile, sulla Provinciale 17 si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto e una moto. Due persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per soccorrere i feriti e ricostruire la dinamica dell’accaduto. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

Incidente a San Giovanni Ilarione. Il ferito in codice rosso è stato trasportato a Borgo Trento. L'altro al Fracastoro Nel tardo pomeriggio di oggi, 6 aprile, un violento incidente stradale ha interessato il territorio di San Giovanni Ilarione. Intorno alle 18.15, per cause che sono attualmente al vaglio delle autorità, un'auto e una moto sono rimaste coinvolte in una collisione lungo la Strada Provinciale 17, evento che ha causato la caduta del motociclista. I soccorritori del 118 hanno inviato sul posto un'ambulanza e l'elicottero per aiutare i due feriti. Il soggetto che ha riportato le conseguenze più gravi è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento con il mezzo aereo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Incidente tra due auto sulla Cadore Mare, passeggeri sbalzati fuori dal veicolo: cinque feriti, uno è graveSAN VENDEMMIANO (TREVISO) - Grave incidente tra due auto nella tarda mattinata di oggi, sabato 7 febbraio, sulla Cadore Mare direzione...

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Incidente a Torino: motociclista sbalzato dalla sella dopo l'impatto con un'auto, trasportato al CtoScontro tra auto e moto in corso Francia angolo corso Marche a Torino nella mattinata di lunedì 6 aprile. L'incidente è avvenuto intorno alle 9.30. Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero. L'eq ... torinotoday.it

Incidente in autostrada, auto colpita da un tir (e trascinata per 70 metri)Il camion scontratosi con la vettura l’ha trascinata per circa 70 metri prima di fermarsi. Le due persone all’interno della macchina non hanno riportato ferite o contusioni. Sul posto sono intervenuti ... milanotoday.it

Incidente sulla Statale 18 a Falerna: furgone si ribalta dopo l'impatto con auto in sosta: Un violento incidente stradale si è verificato lungo la Statale 18 Tirrenica, precisamente nel territorio di Falerna. Un furgone, con a bordo due venditori ambulanti di nazion facebook

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