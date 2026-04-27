Scontro tra due camion autostrada bloccata

Oggi mattina, sull'autostrada A12 tra Nervi e Genova Est, si è verificato un incidente che ha causato l'interruzione del traffico. Due camion sono entrati in collisione, provocando un blocco lungo circa cinque chilometri a partire da Recco. La strada rimane chiusa nel tratto interessato, e si registrano lunghe code che coinvolgono i veicoli in transito verso il capoluogo ligure. Le autorità sono sul posto per gestire la situazione.

Sull'autostrada A12 Genova-Sestri Levante tra Nervi e Genova Est verso il capoluogo, il traffico è bloccato con 5 km di coda a partire da Recco a causa di un incidente avvenuto intorno alle 6.20 di lunedì 27 aprile 2026 al km 11+200, nel quale sono rimasti coinvolti due camion, con dispersione di.🔗 Leggi su Genovatoday.it

CRONACA. SCONTRI TRA ULTRAS IN AUTOSTRADA: SCATTANO 30 DASPO

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