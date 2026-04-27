Scontro tra auto e bici in via d’Aragona | ferita una donna

Nella tarda mattinata di oggi si è verificato un incidente in via d’Aragona, nella zona di via Colli a Parma. Un’auto e una bicicletta sono entrate in collisione, provocando il ferimento di una donna. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e le prime cure. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente o sulle condizioni della donna coinvolta.

Incidente nella tarda mattinata di oggi, 27 aprile, in via d’Aragona, nella zona di via Colli, a Parma. Poco dopo le 11.00 si è verificato uno scontro tra un’auto e una bicicletta. Ad avere la peggio una donna di circa 50 anni, soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al Pronto soccorso con.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Scontro auto bici alle porte di Carpaneto, ferita una donnaNon sono gravi le condizioni di una ciclista di 51 anni che si è scontrata con un'auto lungo la Provinciale alle porte di Carpaneto nel pomeriggio... Leggi anche: Scontro tra due auto: ferita una donna incinta Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Scontro tra auto e scooter ad Aosta: un ferito in ospedale; Scontro tra auto e moto, ferita una 18enne; Scontro tra auto e moto in via Serenissima, morto un uomo; Roma, incidente alla Balduina. scontro tra auto: una si ribalta. Due feriti. Scontro tra auto e moto, muore motociclista nel SalentoUn impatto fatale, a poche ore da quello in cui è morto un altro motociclista di 25 anni. In quest'ultimo caso si è verificato sulla provinciale che collega Casarano a Ugento . All'altezza di una curv ... rainews.it Tragico incidente nel Salento, scontro tra auto e moto sulla provinciale: muore 50enneTragico incidente stradale tra auto e moto lungo la strada provinciale 72, che collega Casarano a Ugento, nel Salento, all'altezza del passaggio a livello. La vittima è ... ilmattino.it TRAGEDIA SULLE STRADE DEL VIBONESE, MUORE MOTOCICLISTA DI 28 ANNI Scontro tra moto e trattore nell’area dell’Angitolano: inutili i soccorsi. Un secondo incidente a Vibo Valentia, ferito un centauro https://www.calabriainchieste.it/2026/04/27/trage - facebook.com facebook Tozzi-Burioni, scontro social sulla caccia: "Studia", "No ai fanatici" x.com