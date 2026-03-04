Scontro auto bici alle porte di Carpaneto ferita una donna

Una donna di 51 anni è rimasta ferita in un incidente avvenuto nel pomeriggio del 4 marzo sulla Provinciale alle porte di Carpaneto, vicino all'incrocio per Gropparello. La ciclista si è scontrata con un'auto, ma le sue condizioni non sono considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza.

Non sono gravi le condizioni di una ciclista di 51 anni che si è scontrata con un'auto lungo la Provinciale alle porte di Carpaneto nel pomeriggio del 4 marzo nei pressi dell'incrocio per Gropparello. La dinamica è al vaglio della polizia locale dell'Unione Valnure Valchero. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’auto infermieristica e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di San Giorgio. La donna è stato portata al pronto soccorso con lievi lesioni. IlPiacenza è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Scontro auto-scooter all'incrocio: ferita una donnaIncidente stradale in piazza Giusti nella mattinata di mercoledì 7 gennaio 2026, lo scontro ha coinvolto un'automobile e uno scooter. Scontro tra due auto a Teglio: ferita una donnaBrutto incidente questa mattina lungo la Statale 38 nel territorio comunale di Teglio: due auto, infatti, si sono scontrate per ragioni ancora in... Aggiornamenti e notizie su Scontro auto. Temi più discussi: Scontro auto-bici: colpa al 50% anche se l’auto ha la precedenza; Scontro auto-bici a Udine: ferita un’anziana; Investito da un’auto: ciclista in condizioni gravi; Bici contro un’auto, grave il ciclista: portato da Pegaso a Cisanello. Scontro auto bici alle porte di Carpaneto, ferita una donnaConsiglio comunale, quartieri, tribunale, strade. Essere presenti è un mestiere, non un’opzione. Con due caffè al mese sostieni il presidio locale e chi racconta ciò che ti riguarda davvero. Il ... ilpiacenza.it SCONTRO AUTO-BICI, ANCORA GRAVE IL 53ENNE. SABATO UN FLASH MOBResta riservata la prognosi del 53enne che ieri è rimasto vittima di un terribile scontro in zona Tempio. L’uomo, a bordo della sua bicicletta, per cause in corso di accertamento è entrato in collisio ... tvqui.it Scontro tra due auto a Tione: ferita una persona, disagi alla circolazione facebook Scontro auto-moto, 31enne muore dopo un giorno x.com