Scontro sulla Statale 89 tra Mattinata e Manfredonia | tre feriti tra cui un carabiniere fuori servizio

Nella serata di domenica 26 aprile, lungo la Strada Statale 89 nel Gargano, si è verificato un incidente tra Mattinata e Manfredonia, all’altezza del bivio per Macchia. L’incidente ha coinvolto più veicoli e ha provocato tre feriti, tra cui un carabiniere fuori servizio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica.

Un incidente stradale si è verificato nella serata di domenica 26 aprile lungo la Strada Statale 89, sul Gargano, all’altezza del bivio per Macchia (km 160). Nel sinistro sono rimaste coinvolte due vetture, una Nissan Qashqai e una Ford Fusion, che per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrate violentemente. L’impatto ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 con più ambulanze, provenienti dalle postazioni di Manfredonia e Monte Sant’Angelo, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Manfredonia, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Scontro sulla Statale 89 tra Mattinata e Manfredonia: tre feriti, tra cui un carabiniere fuori servizio Notizie correlate Frana sulla Statale 89, 40 km interdetti tra Mattinata e Vieste: come e quando avverrà la rimozione del massoLa Regione Puglia si affiancherà all’Agenzia del Demanio per studiare gli interventi di protezione del fianco montano franato sulla Statale 89, tra... Tirano, scontro frontale sulla Statale 38: quattro feriti, tra cui due bambini. Traffico in tilt dopo le Olimpiadi.Un incidente stradale ha scosso la comunità di Tirano, in provincia di Sondrio, questo sabato 7 febbraio 2026, coinvolgendo due autovetture e... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Incidente sul grande raccordo anulare, scontro tra due auto: morto un uomo e una ferita grave; Violento scontro sulla Statale 106 nel crotonese, tre feriti: uno è grave; Scontro sulla statale 42 del Tonale, ferito centauro 34enne; Incidente sulla Statale 77, morto un anziano di 89 anni. TRAGEDIA SULLE STRADE DEL VIBONESE, MUORE MOTOCICLISTA DI 28 ANNI Scontro tra moto e trattore nell’area dell’Angitolano: inutili i soccorsi. Un secondo incidente a Vibo Valentia, ferito un centauro https://www.calabriainchieste.it/2026/04/27/trage - facebook.com facebook Tozzi-Burioni, scontro social sulla caccia: "Studia", "No ai fanatici" x.com