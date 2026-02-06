Frana sulla Statale 89 40 km interdetti tra Mattinata e Vieste | come e quando avverrà la rimozione del masso

La strada tra Mattinata e Vieste è chiusa da ieri a causa di una frana che ha bloccato circa 40 chilometri di carreggiata. La Regione Puglia ha annunciato che lavorerà con l’Agenzia del Demanio per pianificare gli interventi di sicurezza e rimuovere il masso che minaccia la strada. Al momento non ci sono tempistiche precise, ma si sta valutando come e quando intervenire per riaprire la strada al traffico.

La Regione Puglia si affiancherà all'Agenzia del Demanio per studiare gli interventi di protezione del fianco montano franato sulla Statale 89, tra Mattinata e Vieste. Anas si occuperà di riaprire la strada in condizioni di sicurezza una volta definite le dimensioni delle criticità.

