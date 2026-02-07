Tirano scontro frontale sulla Statale 38 | quattro feriti tra cui due bambini Traffico in tilt dopo le Olimpiadi

Questa mattina sulla Statale 38 a Tirano si è verificato uno scontro frontale tra due auto. L’incidente ha provocato quattro feriti, tra cui due bambini di 5 e 6 anni. Il traffico si è subito bloccato, creando lunghe code e disagi per chi viaggiava in zona. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma le autorità sono sul posto per i rilievi e per assistere le persone coinvolte.

Un incidente stradale ha scosso la comunità di Tirano, in provincia di Sondrio, questo sabato 7 febbraio 2026, coinvolgendo due autovetture e mettendo a rischio l'incolumità di quattro persone, tra cui due bambini di tenera età, rispettivamente di 5 e 6 anni. La dinamica dell'impatto, avvenuto pochi minuti prima delle 18 lungo la Statale 38, in località "Campone", è al momento oggetto di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ma si tratterebbe di un violento scontro frontale. L'evento ha generato inevitabili rallentamenti al traffico, già congestionato a causa del rientro di numerosi autobus e veicoli privati provenienti da Bormio, dove si è disputata una prova delle Olimpiadi invernali.

