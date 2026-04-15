Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo la strada statale Potenza-Melfi, nel territorio di Pietragalla. Due tir si sono scontrati frontalmente, provocando un impatto violento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine. Un uomo è deceduto, mentre due persone sono state portate in ospedale con ferite che non risultano essere gravi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per le operazioni di soccorso.

È di un morto e due feriti il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto in tarda mattinata lungo la strada statale Potenza-Melfi, nel territorio di Pietragalla. Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di un violento scontro frontale tra due mezzi pesanti, le cui cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. L’impatto, particolarmente violento, non ha lasciato scampo a uno dei conducenti, deceduto sul colpo. Le altre due persone coinvolte sono rimaste ferite e sono state immediatamente soccorse. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, la polizia, i vigili del fuoco e gli operatori del 118, che hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l’area e prestare assistenza ai feriti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incidente mortale spaventoso, scontro frontale tra due tir: bilancio drammatico

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