scontro social tra tozzi e burioni sulla caccia

Su Twitter, si è verificato un acceso scambio tra Mario Tozzi e Roberto Burioni riguardo alla caccia. La discussione ha coinvolto vari commenti e repliche tra i due, senza che si siano verificati sviluppi ulteriori. Nessuna delle parti ha rilasciato dichiarazioni ufficiali al di fuori della piattaforma social. L'interazione ha attirato l'attenzione di alcuni utenti, che hanno commentato la discussione pubblicamente.

Botta e risposta sui social tra Mario Tozzi e Roberto Burioni sulla caccia. Tutto ha avuto inizio quando Tozzi, geologo e divulgatore scientifico, ha condiviso una notizia del DailyMail riguardante la morte di un cacciatore statunitense milionario calpestato a morte da cinque elefanti mentre cacciava antilopi. «Purtroppo la caccia è questa m***a qui. Spiace sempre per una morte, ma i cacciatori non dicono sempre che è uno sport? Questo qui ha perso», ha scritto ripostando la news. Tra i tanti commenti non è passato inosservato quello di Burioni: «Scusa ma a ragionare così allora anche l’alpinismo sarebbe una m* perché ogni tanto qualcuno ci lascia la pelle.🔗 Leggi su Lettera43.it

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