Durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha rivelato che tra lei e Valeria Marini ci sono stati molti momenti difficili e tensioni. I loro rapporti sono stati caratterizzati da diversi scontri nel passato. Le due donne non hanno nascosto le divergenze, che continuano a influenzare il loro rapporto anche all’interno della casa. La situazione tra di loro è stata oggetto di discussione nel corso del programma.

La gieffina ha proprio cambiato espressione quando ha visto entrare la nota showgirl nella casa più spiata dagli italiani, è stato chiaro a tutti che non fosse assolutamente felice. Le due qualche anno fa hanno già condiviso questa esperienza e nemmeno quella volta le cose sono andate bene tra loro. Nelle scorse ore la gieffina durante una chiacchierata con alcuni suoi compagni di avventura si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni su Valeria Marini. Tra le varie cose ha fatto sapere che ci sono state tante cose non belle tra loro, non solo al Grande Fratello Vip 4, a detta sua gliene ha combinate tante. Ha poi aggiunto: "Alcune cose sono successe di recente, una cosa grave c’è stata anche poco prima di entrare qui dentro.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - GF Vip, Antonella Elia su Valeria Marini svela: “Tra noi ci sono state tante cose non belle”

Grande Fratello Vip, Antonella Elia sbotta contro Alessandra Mussolini

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