Scontro nucleare alla Casa Bianca | l’ex CIA rivela il caos con Trump

Un ex agente della CIA ha dichiarato che l’ex presidente degli Stati Uniti avrebbe tentato di attivare i codici per l’uso di armi nucleari, suscitando grande attenzione nei media internazionali. La rivelazione si inserisce in un clima di tensioni tra Washington e Teheran, con al centro delle discussioni le possibili decisioni sulla questione nucleare. La notizia ha suscitato discussioni e preoccupazioni sul rischio di un escalation nel contesto politico e militare statunitense.

Le tensioni tra Washington e Teheran hanno alimentato una speculazione internazionale senza precedenti dopo le dichiarazioni di un ex agente della CIA, Larry Johnson, secondo cui Donald Trump avrebbe tentato di attivare i codici per l’impiego di armamenti atomici. La ricostruzione riguarda un serrato confronto avvenuto lo scorso sabato durante un incontro dedicato alla gestione del conflitto in Medio Oriente, con la Casa Bianca che ha prontamente respinto la versione del funzionario smentendo la veridicità dei rumors. Il diverbio tra il Presidente e il comando militare statunitense. Al centro della vicenda narrata da Johnson durante....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro nucleare alla Casa Bianca: l’ex CIA rivela il caos con Trump Notizie correlate Usa-Iran, saltano i colloqui sul nucleare. Casa Bianca minaccia: “Trump ha un’altra opzione: il ricorso alla forza militare”Roma, 4 febbraio 2026 – Saltano i colloqui sul nucleare tra Usa e Iran, previsto per domani nella capitale dell'Oman, Mascate. La Corte d'appello ribalta il caos sulla sala da ballo alla Casa Bianca a favore di TrumpUna Corte d'appello federale ha autorizzato il presidente Usa Donald Trump a proseguire la costruzione di una sala da ballo da 400 milioni di dollari... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Iran, Trump sul Papa: 'Deve capire che Teheran non può avere atomica'; Gelo tra Italia e Usa dopo le critiche della premier Meloni al presidente Trump; Trump: In due giorni nuovi colloqui con l’Iran; Lo scontro tra Trump e il Papa - Appunti. Donald Trump pretende i codici nucleari: militari glieli negano, scontro alla Casa BiancaIl clima a Washington si fa sempre più teso e le ultime indiscrezioni dipingono un quadro di incertezza senza precedenti per la sicurezza nazionale statunitense. Secondo recenti indiscrezioni, al Pres ... msn.com Alla Casa Bianca è scontro tra cattolici ed evangelici | È guerra (interna) tra Vance-Rubio e HegsethAlla Casa Bianca di Trump imperversa una guerra santa: lo scontro tra i cattolici Vance-Rubio e l'evangelista Hegseth ... ilsussidiario.net "Trump voleva usare codici nucleari", i rumors e la smentita della Casa Bianca facebook "Trump voleva usare codici nucleari", i rumors e la smentita della Casa Bianca x.com