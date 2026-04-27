Scommesse su VAR e rigori in Serie A e B le interferenze citate nell'inchiesta hanno avuto impatto sull'esito

Nell'inchiesta sugli arbitri in Serie A e B sono emerse indicazioni di possibili interferenze nelle decisioni prese durante le partite, in particolare riguardo all'intervento del VAR e ai rigori. Le intercettazioni e i riscontri raccolti suggeriscono che alcune decisioni chiave potrebbero essere state influenzate da fattori esterni, mettendo in discussione l'autonomia prevista per il sistema di revisione video. Questo quadro ha sollevato preoccupazioni sulla trasparenza e sulla regolarità di alcune partite recenti.

Si può scommettere da tempo sull'intervento o meno del VAR, un comportamento che dovrebbe essere deciso in completa autonomia nella sala VAR, ma che secondo l'inchiesta sugli arbitri sarebbe stato invece condizionato da interferenze esterne in alcune partite.🔗 Leggi su Fanpage.it

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