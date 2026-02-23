Le scommesse sull'intervento del VAR in Serie A | come funzionano e se sono redditizie

Le scommesse sull'intervento del VAR in Serie A sono nate perché i tifosi vogliono prevedere quando i giudici ricorreranno alla tecnologia. La causa di questa tendenza è la crescente presenza di decisioni instantanee e contestate durante le partite. Gli scommettitori puntano su eventi specifici, come un fallo o un gol annullato, cercando di anticipare le scelte dell'arbitro. La domanda rimane: quanto possono davvero fruttare questi giochetti?

