La Corte di Cassazione ha annullato la custodia cautelare per un uomo di 51 anni coinvolto in un’indagine sul traffico di droga tra Napoli e il Sannio. L’operazione riguarda l’accusa di aver contribuito a un traffico di sostanze stupefacenti tra le due aree. La decisione si basa su motivazioni legali e non prevede nuove misure cautelari in questo momento.

Nuovo sviluppo giudiziario nell’inchiesta sul presunto traffico di stupefacenti tra il Napoletano e il Sannio. La seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha infatti annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 51enne Roberto Marino, originario di Altavilla Irpina, disponendo un nuovo giudizio davanti ad altra sezione del Tribunale del Riesame di Napoli. L’indagine aveva portato, all’alba dell’11 novembre scorso, gli agenti della Squadra Mobile di Benevento ad eseguire diverse misure cautelari richieste dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, coordinata dal pubblico ministero Henry John Woodcock.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Traffico di droga tra Napoli e Sannio: la Cassazione annulla la custodia cautelare per un 51enne

La donna trovata morta sul torrente, Cassazione annulla custodia cautelare per l’ex dj CoricaI giudici della prima sezione della Corte di Cassazione hanno annullato l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Michelangelo Corica, 60...

Leggi anche: Fiumi di droga dall’Albania. Custodia cautelare per sette. Anche un ristoratore folignate

Altri aggiornamenti su Traffico di.

Temi più discussi: Traffico di droga tra Puglia e Abruzzo, tra gli indagati anche un corriere di Trani; Operazione Rondò, smantellato traffico di droga tra Abruzzo e Puglia: 20 misure cautelari; Traffico di droga tra Caserta e il Cassinate: arrestato 45enne a Piedimonte San Germano; 'Basta che si fanno le pere e sono contenti'. Traffico di cocaina ed eroina tra Abruzzo e Puglia: venti arresti.

Poliziotti arrestati per traffico di droga, condotta spregiudicata: le motivazioniOltre 500 pagine di motivazioni nella sentenza di condanna in primo grado dei due poliziotti della Squadra Mobile di Siracusa Rosario Salemi (27 anni) e Giuseppe Iacono (28), ritenuti trafficanti di d ... siracusaoggi.it

Poliziotti condannati per traffico di droga, le motivazioni: A capo di un sistema criminaleSono parole nette, che parlano di condotta reiterata e spregiudicata, di ruolo promotore e di abuso sistematico della funzione pubblica. Nelle oltre 500 pagine di motivazioni depositate dal pre ... blogsicilia.it

Incidente al bivio di San Luca coinvolge cinque mezzi, traffico rallentato ma nessuna vittima grave - facebook.com facebook

Smantellata a Milano dalla Polizia di Stato un’organizzazione criminale attiva nel traffico di cocaina. 4 cittadini stranieri sono finiti in manette all’esito dell’attività che ha consentito di registrare più di mille cessioni di droga, per un giro d’affari illecito di centinaia x.com