La donna trovata morta sul torrente Cassazione annulla custodia cautelare per l’ex dj Corica

Da messinatoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cassazione ha deciso di annullare la custodia cautelare per Michelangelo Corica, l’ex dj indagato per la morte di Raisa Kiseleva. La donna è stata trovata senza vita sul torrente, e ora si attende un nuovo sviluppo dell’indagine.

I giudici della prima sezione della Corte di Cassazione hanno annullato l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Michelangelo Corica, 60 anni, ex dj indagato per la morte della badante russa Raisa Kiseleva, 75 anni. La Suprema Corte ha disposto il rinvio degli atti al Tribunale del.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

