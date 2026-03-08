Sciopero generale 9 marzo quali sono i settori coinvolti | orari e fasce di garanzie

Lunedì 9 marzo si terrà uno sciopero generale di 24 ore, promosso da vari sindacati. La protesta interesserà principalmente i settori scuola, sanità e i servizi pubblici in generale. Durante la giornata, saranno garantite alcune fasce orarie di servizio minimo, mentre molte attività saranno sospese o ridotte. L’agitazione coinvolge lavoratori di diverse categorie che hanno deciso di aderire alla mobilitazione.

Per lunedì 9 marzo è stato proclamato uno sciopero generale di 24 ore. L'agitazione è stata chiamata da diversi sindacati e coinvolge i settori scuola, sanità e in generale i servizi. Lo stop del 9 marzo coinvolge tanti settori, sia pubblici che privati, e si prevedono disagi anche sui settori non coinvolti per via dell'ampio blocco. Accanto allo sciopero, c'è anche la protesta in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne. Si fermano così i settori di scuola, università, ricerca, formazione professionale e scuola non statale, ma anche il settore sanitario con infermieri, dirigenza medica, veterinaria, personale tecnico e amministrativo.