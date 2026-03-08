Sciopero generale del 9 marzo ecco i settori coinvolti

Il 9 marzo si prevede uno sciopero generale che coinvolge diversi settori, tra cui scuola, sanità, trasporti, servizi pubblici e privati. Durante questa giornata potrebbero verificarsi disagi e interruzioni nelle attività quotidiane, influenzando sia le istituzioni pubbliche che le aziende private. La mobilitazione interessa un’ampia gamma di servizi essenziali per la popolazione.

Nella giornata di lunedì 9 marzo potrebbero essere vari i disagi riscontrati in molti settori: dalla scuola alla sanità e ai trasporti ma anche per i servizi pubblici e privati. Lo sciopero interessa tutta Italia e tutti i settori ed è stato indetto in occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donne, che ricorre l’8 marzo. Per quanto riguarda i mezzi di trasporto lo sciopero è supportato da Slai-Cobas. Saranno garantiti i servizi minimi e le fasce di garanzia, che variano a seconda della città. La durata prevista è di 24 ore. Non aderiscono le sigle Usi e Usb. Per la scuola è la Flc Cgil a proclamare un’intera giornata di astensione dal lavoro. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Sciopero generale 9 marzo, quali sono i settori coinvolti: orari e fasce di garanziePer lunedì 9 marzo è stato proclamato uno sciopero generale di 24 ore.

Sciopero 9 marzo, a rischio treni, mezzi e scuola: orari dello stop e settori coinvoltiLo sciopero generale, che segue immediatamente la Giornata Internazionale della Donna, promette di generare disagi diffusi da Nord a Sud,...

Sciopero, lunedì 9 marzo: disagi per scuola, sanità, serviziLunedì 9 marzo è in programma uno sciopero generale di 24 ore, proclamato da diversi sindacati di base, cui si aggiungerà l'agitazione della Flc Cgil in scuola, università e ricerca, che potrebbe crea ... msn.com

Sciopero generale 9 marzo, tutti i settori a rischioIl mese di marzo si apre con una giornata ad alta tensione sul fronte sindacale. Lunedì 9 marzo sono previste due mobilitazioni di portata nazionale che coinvolgono un'ampia parte di lavoratori, con p ... tg24.sky.it

Sciopero generale il 9 marzo. Altri stop di trasporti, aerei e scuole fino al 18: cosa sapere x.com

La seconda settimana di marzo si apre con uno sciopero generale dei sindacati di base, previsto per lunedì 9 ma senza i trasporti cui si aggiungerà l'agitazione della Flc Cgil in scuola, università e ricerca. #ANSA - facebook.com facebook