Scienza un’innovativa camera 3D cattura tracce di neutrini

È stato presentato un nuovo sistema di rilevazione che utilizza una camera plenottica 3D per rilevare tracce di neutrini. Questa tecnologia permette di catturare immagini tridimensionali delle particelle subatomiche, offrendo nuove possibilità di analisi nel campo della fisica delle particelle. La camera sfrutta una rete di sensori che registra le interazioni dei neutrini con la materia, restituendo dati dettagliati in tempo reale.

Un nuovo sistema di rilevazione basato su una camera plenottica consente di tracciare in 3D e ad altissima velocita’ le particelle elementari, inclusi i neutrini, i n volumi estesi di materiale non segmentato: e’ quanto dimostra uno studio guidato da Till Dieminger, Sau’l Alonso-Monsalve e Davide Sgalaberna dell’ETH Zurich, insieme a Edoardo Charbon dell’EPFL, pubblicato su Nature Communications. Il prototipo, denominato Platon, integra una matrice di microlenti con un sensore Spas (Single-photon avalanche diode), permettendo di registrare non solo l’intensita’ della luce ma anche l’informazione di profondita’, rendendo possibile una ricostruzione tridimensionale ad alta risoluzione delle traiettorie delle particelle.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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