Operatori utilizzano tecnologia 3D per interventi chirurgici più precisi | Maggior precisione nei confronti del 3D

In un reparto di Bologna, un chirurgo ha utilizzato i visori 3D per la prima volta durante un intervento maxillo-facciale. Con questa tecnologia, può vedere in tempo reale dettagli anatomici sovrapposti, migliorando la precisione dell’operazione. È un passo avanti nella medicina, che potrebbe cambiare il modo di fare chirurgia.

**In sala operatoria con gli occhiali in 3D: “Maggiore precisione negli interventi”** Nel reparto di chirurgia maxillo-facciale dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna, per la prima volta un chirurgo entra in sala operatoria con un dispositivo di realtà aumentata, i visori 3D, che permettono di visualizzare in tempo reale informazioni e dettagli anatomici sovrapposti all’immagine dell’operazione in corso. È un’innovazione tecnologica, ma soprattutto clinica, che si colloca all’interno di un processo di digitalizzazione sempre più avanzato, ormai consolidato nell’ambito della pratica chirurgica. La sperimentazione, avviata in un ambiente clinico controllato, è stata realizzata in un intervento di chirurgia oncologica, in particolare su un caso di carcinoma squamo-cellulare del cavo orale, e rappresenta l’inizio di una nuova fase di integrazione tra tecnologia e pratica medica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina un chirurgo ha eseguito un intervento indossando per la prima volta occhiali in 3D di realtà aumentata.

