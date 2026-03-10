Agricoltura indoor cattura Co2 domestico musica con l' AI e opere in 3d | quali sono le start up più creative

Alcune start-up italiane si distinguono per le loro innovazioni nel campo dell’agricoltura indoor, della cattura domestica di CO2, della musica generata dall’intelligenza artificiale e delle opere in 3D. Sono aziende giovani, spesso con un approccio multidisciplinare, che puntano a migliorare la sostenibilità e la qualità di vita. Queste realtà cercano di affermarsi in mercati ancora in fase di sviluppo.

Poliedriche, giovani, legate in particolare al settore tecnologico in difesa di sostenibilità e qualità di vita e in cerca della loro fetta di mercato. Le start up presenti in provincia di Ravenna a fine 2025, in base ai dati riportati dalla Camera di Commercio di Ravenna e Ferrara, sono 54, pari. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Articoli correlati Il concorso ’Un poster per la pace’. Premiate le opere più creativeViktoria Nincheri, alunna della classe 3A della scuola secondaria di primo grado Giulio Cesare Melani ha ottenuto il primo posto nel concorso ’Un... Francesca Lollobrigida, ultima occasione nella mass start: chi sono le avversarie e quali aspettativeSi avvicina l’ultima gara del programma di speed skating ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Contenuti e approfondimenti su Agricoltura indoor Maria Saveria Modaffari: approfondimento sul ruolo dell' agricoltura nella transizione energeticaReggio Calabria, 04/04/2025. Il ruolo dell’agricoltura per la transizione energetica è essenziale. A partire dall’agrivoltaico, dalla produzione di biogas e biometano fino alla cattura della CO2 ... adnkronos.com Parte il mercato della Co2 in agricoltura, vale dai 30 ai 200 euro a tonnellataFrutteti, uliveti, vigneti gestiti in maniera sostenibile ma anche recuperi legnosi: un patrimonio in Italia dal quale trarre nuovi introiti per gli agricoltori. Parte infatti il mercato della cattura ... ansa.it