Sciacca in Coppa Italia | trasferta in Calabria con i tifosi obiettivo Serie D e risultato utile per il ritorno

Questa mattina l’Unitas Sciacca ha iniziato il suo cammino nella Coppa Italia di Eccellenza. La squadra è partita alla volta della Calabria per sfidare il Città di Luzzi. I tifosi sono andati con loro, sperando in una buona partita che possa avvicinare la squadra alla promozione in Serie D. Il primo obiettivo è ottenere un risultato positivo e mettere le basi per il ritorno in campo.

L’Unitas Sciacca ha iniziato oggi la sua corsa nella Coppa Italia di Eccellenza, affrontando il Città di Luzzi in Calabria. Un centinaio di tifosi saccensi ha seguito la squadra in trasferta, sottolineando l’attaccamento alla competizione e alla possibilità di una promozione in Serie D. La partita, valida per l’andata degli ottavi di finale, si è disputata allo stadio Romolo Di Magro di Taverna di Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza. La spedizione in Calabria dell’Unitas Sciacca rappresenta un momento significativo per la squadra e per l’intera città. L’auspicio è che questa partecipazione alla Coppa Italia possa concretizzare un percorso di crescita e portare a risultati importanti, come la tanto agognata promozione nel campionato di Serie D.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Sciacca CoppaItalia Coppa Italia, Unitas Sciacca in campo per il decisivo match di ritorno contro il Partinicaudace Oggi Unitas Sciacca affronta il Partinicaudace nel match di ritorno della semifinale di Coppa Italia di Eccellenza. Scalia Volley Sciacca in trasferta nel Messinese, uno soltanto l'obiettivo: dare continuità ai risultati Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Sciacca CoppaItalia Argomenti discussi: Coppa Italia Dilettanti: le protagoniste della 59ª edizione; Ottavi di Finale di Coppa Italia Nazionale di Eccellenza, Unitas Sciacca in campo; Fase Nazionale Coppa Italia Eccellenza : ecco le magnifiche 19; Nuovo rinforzo per l'Unitas Sciacca: arriva il portiere Alfonso Rizzuto - AgrigentoNotizie. Sciacca, cuore neroverde in Calabria: cento tifosi in viaggio tutta la notte per la Coppa ItaliaIl mercoledì di Coppa accende i riflettori sulla fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza. Oggi, alle ore 14:30, lo stadio Romolo Di Magro di Taverna di Montalto Uffugo (CS) sarà il teatro dell ... lasicilia.it Sciacca vince le regionali di coppa Italia dilettanti di calcioFesteggiamenti a Sciacca (Agrigento) per la vittoria della locale squadra di calcio, per il secondo anno consecutivo, della fase regionale della coppa Italia dilettanti. I saccensi, che militano nel ... ansa.it La Coppa Italia del Napoli si chiude amaramente, e nel racconto dell’eliminazione contro il Como c’è un protagonista involontario: Romelu Lukaku. Non sono stati usati giri di parole e affonda il colpo sull’attaccante belga, fotografando una prestazione che ha - facebook.com facebook #Napoli eliminato dalla Coppa Italia Il #Como supera la squadra di Antonio Conte dopo i calci di rigore e vola in semifinale dove affronterà l’Inter Il commento post partita con @Vincicrede dal Maradona #CoppaItaliaFrecciarossa #Sportitalia x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.