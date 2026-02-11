Sciacca in Coppa Italia | trasferta in Calabria con i tifosi obiettivo Serie D e risultato utile per il ritorno

Da ameve.eu 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina l’Unitas Sciacca ha iniziato il suo cammino nella Coppa Italia di Eccellenza. La squadra è partita alla volta della Calabria per sfidare il Città di Luzzi. I tifosi sono andati con loro, sperando in una buona partita che possa avvicinare la squadra alla promozione in Serie D. Il primo obiettivo è ottenere un risultato positivo e mettere le basi per il ritorno in campo.

L’Unitas Sciacca ha iniziato oggi la sua corsa nella Coppa Italia di Eccellenza, affrontando il Città di Luzzi in Calabria. Un centinaio di tifosi saccensi ha seguito la squadra in trasferta, sottolineando l’attaccamento alla competizione e alla possibilità di una promozione in Serie D. La partita, valida per l’andata degli ottavi di finale, si è disputata allo stadio Romolo Di Magro di Taverna di Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza. La spedizione in Calabria dell’Unitas Sciacca rappresenta un momento significativo per la squadra e per l’intera città. L’auspicio è che questa partecipazione alla Coppa Italia possa concretizzare un percorso di crescita e portare a risultati importanti, come la tanto agognata promozione nel campionato di Serie D.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Sciacca CoppaItalia

Coppa Italia, Unitas Sciacca in campo per il decisivo match di ritorno contro il Partinicaudace

Oggi Unitas Sciacca affronta il Partinicaudace nel match di ritorno della semifinale di Coppa Italia di Eccellenza.

Scalia Volley Sciacca in trasferta nel Messinese, uno soltanto l'obiettivo: dare continuità ai risultati

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Sciacca CoppaItalia

Argomenti discussi: Coppa Italia Dilettanti: le protagoniste della 59ª edizione; Ottavi di Finale di Coppa Italia Nazionale di Eccellenza, Unitas Sciacca in campo; Fase Nazionale Coppa Italia Eccellenza : ecco le magnifiche 19; Nuovo rinforzo per l'Unitas Sciacca: arriva il portiere Alfonso Rizzuto - AgrigentoNotizie.

sciacca in coppa italiaSciacca, cuore neroverde in Calabria: cento tifosi in viaggio tutta la notte per la Coppa ItaliaIl mercoledì di Coppa accende i riflettori sulla fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza. Oggi, alle ore 14:30, lo stadio Romolo Di Magro di Taverna di Montalto Uffugo (CS) sarà il teatro dell ... lasicilia.it

Sciacca vince le regionali di coppa Italia dilettanti di calcioFesteggiamenti a Sciacca (Agrigento) per la vittoria della locale squadra di calcio, per il secondo anno consecutivo, della fase regionale della coppa Italia dilettanti. I saccensi, che militano nel ... ansa.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.