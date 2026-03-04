Cesc Fabregas ha commentato il pareggio con l’Inter dopo la partita di andata delle semifinali di Coppa Italia. Il centrocampista del Como ha affermato che la squadra si prepara a giocare una finale a San Siro, sottolineando come due anni fa nessuno avrebbe creduto in questa possibilità. Le sue parole sono state pronunciate subito dopo il match contro i nerazzurri.

Como, Fabregas commenta il pareggio con l'Inter: «Ci andiamo a giocare una finale di Coppa Italia a San Siro. Se l'avessimo detto due anni fa nessuno ci avrebbe creduto!»

