il ritorno di schwazer un fuoriclasse anche a 41 anni

Dopo un lungo periodo di assenza, l’atleta torna a gareggiare a 41 anni, dimostrando di essere ancora un talento nel suo settore. La sua carriera è stata segnata da interruzioni e controversie legate a controlli antidoping, che hanno suscitato molte discussioni. Ora, con la sua presenza di nuovo in pista, si riaccendono i riflettori sulle vicende che hanno caratterizzato il suo percorso.

Alex Schwazer una strana storia sportiva. Un fuoriclasse fermato in maniera alquanto dubbia dalla macchina dell’antidoping. Squalificato per otto anni in seguito a un test antidoping contestato, una vicenda che ha segnato la sua carriera e la sua immagine. In Italia il caso dal punto di vista penale è stato archiviato per non aver commesso il fatto. Ma la giustizia sportiva internazionale ha confermato la sanzione. Schwazer si è sempre professato innocente. Oggi, a 41 anni, ha confermato per l’ennesima volta di essere un fuoriclasse. Altrimenti non avrebbe stabilito a questa età il record italiano di maratona di marcia. In Germania, a Kelsterbach, ha chiuso i 42 chilometri e 195 metri in tre ore, un minuto e 55 secondi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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