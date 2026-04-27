La squadra di Schio ha vinto il suo 14° scudetto, battendo la Reyer Venezia in finale. La vittoria rappresenta il completamento di un triplete stagionale. Durante la partita, la capitana Giorgia Sottana ha giocato la sua ultima gara con la squadra, chiudendo così la sua carriera con un titolo nazionale. La vittoria è stata celebrata come un risultato significativo nella storia del club.

? Cosa sapere La Famila Schio batte la Reyer Venezia e conquista il 14esimo scudetto nazionale.. Il trionfo chiude il triplete stagionale e segna l'addio della capitana Giorgia Sottana.. A meno di venti secondi dal fischio finale della gara-3, la Famila Schio ha blindato il proprio 14esimo scudetto con un vantaggio di quattro punti sulla Reyer Venezia, trasformando l’ultimo atto della serie in una notte indimenticabile per il basket locale. Il palazzetto è esploso quando Giorgia Sottana, la capitana che ha guidato la squadra verso questo traguardo, ha deciso di chiudere ogni spiraglio di speranza alle avversarie. Con il punteggio favorevole alle Orange, la playmaker trevigiana ha attaccato il canestro cercando il contatto: i due tiri liberi sono stati chirurgici, entrando morbidi senza nemmeno sfiorare il ferro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Schio trionfa: il 14° scudetto è il gran finale di Sottana

SCHIO SUL TETTO D'ITALIA: FAMILA WUBER CONQUISTA IL 14° SCUDETTO | 27/04/2026

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