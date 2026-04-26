A Schio si festeggia lo scudetto femminile, conquistato dopo una stagione intensa. La partita decisiva si è conclusa con la vittoria per 70-64, grazie anche alle due conclusioni libere dell’ex giocatrice azzurra negli ultimi secondi. La stessa atleta ha commentato di essere soddisfatta di aver terminato la carriera in quella squadra. Nel frattempo, il campionato si è concluso con la sconfitta della squadra ospite, che ha visto la fine di questa avventura sportiva.

Come nelle favole. Gara-3 tra Schio e Venezia assegna lo scudetto, ma è anche l’ultima partita di Giorgia Sottana, 37 anni, una delle giocatrici più forti della storia del nostro basket. Nell’universo Reyer non esiste il concetto di mollare. Da -17 Venezia torna per l’ennesima volta a un passo. Mancano 29” alla fine, Schio è solo +4. Giorgia non ha paura di vincere: penetra con la mano sinistra, si prende il fallo e fa 22 dalla lunetta. Ne avrà segnati migliaia di 22, questo è diverso. Schio è campione d’Italia per la 14ª volta. Una vittoria non definisce una carriera come la sua. Ma in questo caso il lieto fine se l’è preso, meritato, commuovendosi davanti alla sua gente.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Schio da impazzire: lo scudetto donne è suo. E Sottana chiude la carriera con una magia

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